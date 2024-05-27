США будут поставлять Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине

Правительство США собирается поставлять Тайваню новейшие системы вооружений, а не старые, как Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол после встречи с главой тайваньской администрации Лай Циндэ.

Он отметил, что возможный конфликт между Китаем и Тайванем будет преимущественно морским. Сейчас Соединенные Штаты оценивают, какие системы вооружений обладают наибольшим потенциалом сдерживания.

«С моей точки зрения, ключевую роль играют морские системы, поскольку ты можешь не дать им добраться до суши и останавливаешь все это», — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, что делегация Палаты представителей во главе с Макколом находится с визитом на Тайване с 26 по 30 мая. В ее состав входят шесть конгрессменов от Республиканской и Демократических партий. Это первый визит американских политиков на Тайвань после вступления в должность Лай Циндэ 20 мая.