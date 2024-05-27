Средний возраст украинских военных, участвующих в боевых действиях составляет 43-45 лет, а более молодые люди стараются избежать службы в армии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинского высокопоставленного военного чиновника.

Bloomberg отмечает, что к ВСУ присоединились многие украинцы в возрасте около 60 лет, стремившиеся заменить молодежь. Несмотря на новый закон о мобилизации, снижающий возраст призыва, новобранцы остаются проблемой для ВСУ, подчеркивает агентство.

Украинский закон о мобилизации вступил в силу в середине мая. Он уменьшает нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощает процедуру вручения повесток. После вступления закона в силу все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней (в том числе живущие за рубежом - дистанционно). Россия тем временем привлекает новобранцев щедрыми зарплатами и новыми законами, облегчающими молодым людям службу на передовой, делая ставку на контрактников, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, на Украине ситуацию усугубили неэффективные процессы мобилизации. Властям не удалось найти многих молодых людей, переехавших в последние годы. По данным официальной статистики, только половина из 4,5 миллиона переселенцев перерегистрировалась по новым адресам.

Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине

Кроме того, матери, покинувшие Украину вместе с сыновьями-подростками, не отправляют их обратно, когда те достигают совершеннолетия. В итоге в ВСУ поступает все меньше добровольцев 18, 19 или 20 лет. Bloomberg отмечает, что к этому добавляется демографический фон: молодых украинцев чуть старше двадцати лет не так много, так как семьи, столкнувшиеся с неопределенностью постсоветской Украины, не спешили заводить детей.