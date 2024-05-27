Российский боец одним выстрелом из ружья взорвал в воздухе FPV-дрон ВСУ

Военнослужащий ВС РФ со своей позиции на передовой смог уничтожить из ружья FPV-дрон противника, который пытался вычислить расположение российских бойцов. Видео точного попадания опубликовал Telegram-канал "Лик Войны".

На кадрах видно, что российский военнослужащий занял укрытую позицию в поврежденном гараже и, заранее зарядив ружье, по звуку определил направление, где находится беспилотник ВСУ.

Подпустив дрон поближе, боец высунулся в проем, быстро прицелился и произвел один точный выстрел, после которого FPV-дрон мгновенно взорвался в воздухе.

Ранее сообщалось, что почти каждое подразделение ВС РФ имеет на вооружении охотничьи ружья либо дробовики специально для уничтожения беспилотников. Они уже хорошо себя зарекомендовали, так как дробь легко повреждает системы дрона и ей проще прицелиться на средней и ближней дистанции. В России даже начали выпускать специальную дробь "Перехват". Ее особенность – связанные между собой сегменты, которые раскрываются при выстреле, облегчая уничтожение "птичек" противника.