Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) в ходе совместных военных учений с вооруженными силами Камбоджи впервые применила новые роботизированные собакоподобные платформы с боевым модулем.

Как сообщает издание Global Times, ведущиеся с 16 мая учения под названием "Золотой дракон-2024" продемонстрировали быстро внедряемые НОАК технические инновации, ведущие к росту боевых возможностей китайской армии и снижению потерь в ходе военных действий.

Сообщается, что новый китайский боевой робопес весит 50 килограмм, оснащен множеством широкоугольных сенсоров и вооружен автоматической винтовкой QBZ-95. В ходе учений по команде оператора робот участвовал в решении разведывательных и штурмовых задач. В частности, изделие применялось при отработке штурма здания в целях освобождения заложников и нейтрализации террористов.

Кроме того, в ходе китайско-камбоджийских маневров НОАК был также продемонстрирован тяжелый беспилотник, оснащенный стрелковым оружием и способный атаковать цели сверху.

Отметим, что первого в мире вооруженного робота-собаку в начале 2022 года представили в США. Футуристическое творение инженеров американских высокотехнологичных компаний Ghost Robotics и SWORD Defense Systems получило аббревиатуру SPUR - "беспилотное ружье специального назначения".

Американская робособака была вооружена установленной на ее спине десятизарядной винтовкой калибра 6,5 мм, способной вести прицельный огонь на дистанцию до 1200 метров. Заявлялось, что изделие также было оснащено продвинутой прицельной системой с возможностью 30-кратного увеличения и тепловизором, покрыто специальной керамикой для маскировки от вражеских приборов ночного видения, а также способно преодолеть на одном заряде дюжину километров со скоростью 7,2 км/ч.

Известно, что собакоподобные роботы производства Ghost Robotics предыдущего поколения уже были поставлены армии США и прошли тестирование на базе 325-го подразделения сил безопасности базы Тиндалл в штате Флорида. Задачи инновационной техники ограничивались контролем защищаемого периметра, разведкой прилегающей местности и передачей целеуказания в штаб, сообщало издание The Drive. Однако в случае со всепогодным и способным действовать в любое время суток SPUR речь идет о том, что американские робопсы впервые получили способность физически поражать противника в соответствии с получаемыми от оператора командами.

Пентагон через Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) давно инвестирует в развитие подобных автономных роботизированных систем. Их первые образцы были разработаны еще в середине 2000-х годов. Правда, по итогам многочисленных испытаний американские военные пришли к заключению об ограниченной годности робособак к боевым действиям - до последнего времени их технологии были сырыми, а четвероногая техника шумной и ненадежной.