Следующей целью российской армии на Авдеевском направлении станет город Покровск в ДНР, предположил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что это направление фронта следует называть Покровским, поскольку Авдеевка уже давно находится в тылу.

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Военная логика. Наибольшие успехи армия России имеет на направлении Очеретино. Которое долго называли Авдеевским. Но сейчас Авдеевка уже давно в тылу. Можно называть это направление Покровским. Потому что скоро армия России будет брать Покровск, — написал он.

Марков отметил, что дальше ВС РФ будут брать Павлоград и Днепр. По его словам, эти города являются исконно русскими.

Марков ранее заявил, что Россия не готова к разрешению конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Он указал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что Москва пойдет на переговоры с Киевом лишь для того, чтобы достичь всех целей в рамках военной спецоперации.

«Корейский сценарий» предполагает раздел Украины на две части, как это произошло с Корейским полуостровом в 1945 году, когда возникли государства КНДР и Республика Корея. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении государством и распределении зон влияния после окончания Второй мировой войны. После корейской войны 1950−1953 годов КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, однако остались враждующими государствами.