Срыв контратак, тяжелые бои: что происходит в Волчанске и Часове Яре

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области, военкоры сообщают о постепенном продвижении в Часове Яре, Волчанске и Липцах. Как проходят бои под Харьковом 27 мая?

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Что известно о боях под Харьковом на 27 мая

Telegram-канал WarGonzo сообщает о постепенном продвижении российских войск в районах Волчанска и Часова Яра.

«На Часовоярском направлении ВС РФ аккумулируют силы для продолжения дальнейшего движения на флангах Часова Яра, в восточном пригороде которого продолжаются тяжелые бои. Харьковский фронт. Без особых изменений. Встречные бои на окраинах Липцев и в Волчанске», — отмечают авторы канала.

«Два майора» отмечают, что на направлении «на Часов Яр армия России ведет штурм восточной окраины города. Южнее, в Клещеевке, наши войска занимают позиции на руинах села. Противник сохраняет контроль части позиций на высотах, готовит запасные рубежи западнее. Наши подразделения занимают лесопосадки».

«На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в Волчанске, наши войска продвигаются в городе, враг пытается контратаковать силами прибывших резервов. На Липцевском направлении ВС России улучшили тактическое положение в дачном поселке „Северный“, отбив контратаку противника. На одном из участков продвижение составило до 500 метров в глубину. Противник ожидает на Сумском направлении активизации боевых действий в целях создания ВС России буферной зоны. На Сватово-Купянском направлении наши войска расширяют зону контроля на линии Котляровка — Кисловка — Ивановка. По оценкам противника, успех ВС России на этом направлении создает условия для дальнейших наступательных действий на запад», — отмечают авторы канала «Два майора».

Readovka, подводя итоги боев прошедшей недели, отмечает, что российским войскам удается срывать подготовку ВСУ к контратакам в районе Волчанска. «На этой неделе русская армия на Харьковском направлении продолжила давить украинские войска вопреки попыткам ВСУ контратаковать в районе Волчанска. В это время наша артиллерия, ракетные комплексы и авиация били как по подразделениям «незалежной», так и по перебрасываемым к ним подкреплениям. Прилетело и по украинским РСЗО, обстреливавшим Белгородскую область», — сообщила Readovka.

Как Запад помогает ВСУ защищать Харьков

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, предложил снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия для ударов по «легитимным целям» на территории РФ.

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», — заявил он.

По словам Столтенберга, пойти на такие меры необходимо в условиях наступления российской армии под Харьковом.

Он также напомнил, что Евросоюз обещал Киеву один миллион снарядов и «даже близко не выполнил своего обещания».

«Страны НАТО поставили Украине 99% всего оружия, но этого недостаточно, мы не направили Киеву достаточно, и были серьезные задержки. США шесть месяцев обсуждали пакет помощи Украине, Евросоюз пообещал 1 млн снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству», — сказал Столтенберг.

По его словам, локальные поражения ВСУ связаны с недостатком военных поставок.