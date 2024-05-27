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В ВСУ появятся отдельные подразделения из освобожденных заключенных

Отдельные подразделения, личный состав которых будет состоять из освобожденных заключенных - добровольцев, появятся в Вооруженных силах Украины (ВСУ), эти подразделения в том числе будут предназначены для проведения штурмовых действий на передовой. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В ВСУ появятся подразделения из освобожденных заключенных
© globallookpress.com
"По состоянию на сегодняшний день это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока еще состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание, то есть это [будут] "монолитные" подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - сказал он в эфире национального телемарафона в ответ на соответствующий вопрос.

Малюська уточнил, что эти подразделения пока еще проходят подготовку и не участвовали в боевых действиях. При этом министр добавил, что в будущем, исходя из опыта применения в бою подразделений, состоящих из осужденных, командование ВСУ, возможно, примет решение о слиянии их с другими армейскими частями.

"Уже 613 заключенных вышли [из мест заключения], присоединились к вооруженным силам и проходят соответствующую подготовку", - отметил он.

Закон, который позволяет организовать мобилизацию заключенных в ряды ВСУ, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 17 мая. Правом подать заявление на условно-досрочное освобождение, чтобы затем заключить контракт на военную службу, смогут воспользоваться осужденные, за исключением тех, кто совершил преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и виновников ДТП со смертельным исходом, находившихся под действием алкоголя или наркотиков. В соответствии с прописанной в законе процедурой необходимо желание самого осужденного и согласие командиров подразделений, в чье распоряжение он поступит.

Малюська давно продвигал идею о мобилизации заключенных. Изначально он говорил, что за счет этого можно было бы призвать в армию дополнительно 50 тыс. человек, однако позже он снизил свои прогнозы до 20 тыс. Глава Минюста также пояснял, что власти страны пошли на принятие закона о привлечении заключенных к военной службе из-за сложностей с мобилизацией и недокомплектацией частей ВСУ.

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Денис Малюська
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