В ВСУ появятся подразделения из освобожденных заключенных

Отдельные подразделения, личный состав которых будет состоять из освобожденных заключенных - добровольцев, появятся в Вооруженных силах Украины (ВСУ), эти подразделения в том числе будут предназначены для проведения штурмовых действий на передовой. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"По состоянию на сегодняшний день это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока еще состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание, то есть это [будут] "монолитные" подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - сказал он в эфире национального телемарафона в ответ на соответствующий вопрос.

Малюська уточнил, что эти подразделения пока еще проходят подготовку и не участвовали в боевых действиях. При этом министр добавил, что в будущем, исходя из опыта применения в бою подразделений, состоящих из осужденных, командование ВСУ, возможно, примет решение о слиянии их с другими армейскими частями.

"Уже 613 заключенных вышли [из мест заключения], присоединились к вооруженным силам и проходят соответствующую подготовку", - отметил он.

Закон, который позволяет организовать мобилизацию заключенных в ряды ВСУ, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 17 мая. Правом подать заявление на условно-досрочное освобождение, чтобы затем заключить контракт на военную службу, смогут воспользоваться осужденные, за исключением тех, кто совершил преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и виновников ДТП со смертельным исходом, находившихся под действием алкоголя или наркотиков. В соответствии с прописанной в законе процедурой необходимо желание самого осужденного и согласие командиров подразделений, в чье распоряжение он поступит.

Малюська давно продвигал идею о мобилизации заключенных. Изначально он говорил, что за счет этого можно было бы призвать в армию дополнительно 50 тыс. человек, однако позже он снизил свои прогнозы до 20 тыс. Глава Минюста также пояснял, что власти страны пошли на принятие закона о привлечении заключенных к военной службе из-за сложностей с мобилизацией и недокомплектацией частей ВСУ.