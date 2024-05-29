Выплата контрактникам в Хабаровском крае выросла до 350 тысяч рублей

В Хабаровском крае до 350 тыс. рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты для контрактников. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Дмитрий Демешин.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, граждане, которые заключают контракт, также получают единовременную выплату в 195 тыс. рублей, установленную Президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, общая сумма единовременной выплаты в регионе составит 545 тыс. рублей. В зоне СВО получают ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. рублей.

Начальник городского пункта отбора на службу по контракту Александр Наумов отметил, что решение о повышении региональной выплаты направлено на поощрение граждан, которые решают защищать страну. Военнослужащие получают достойное финансовое вознаграждение, социальные льготы, статус ветеранов боевых действий, а также могут воспользоваться военной ипотекой. Он добавил, что в Хабаровском крае много желающих поступить на военную службу по контракту, а в отборочных пунктах проводится работа со специалистами, имеющими опыт боевых действий в зоне СВО, чтобы обеспечить предварительную подготовку контрактников, обучить основным навыкам огневой подготовки и медицинской помощи.