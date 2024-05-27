ВСУ предупредили о катастрофе в случае глушения системы Starlink

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ. Об этом Киев предупредил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

Эксперт заявил, что США попытайся найти способы обойти глушение. Однако, по его словам, если Вашингтону это не удастся, то Украину ожидает катастрофа.

«Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink», — сказал он.

Назван способ выведения из строя системы Starlink

Меркурис добавил, что российские войска начали глушить систему Starlink, и они делают это все более и более изощренным способом. По его словам, военные смогли создать помехи в ее работе во время наступления на харьковском направлении.