Тульские десантники в зоне СВО ликвидировали группу пехоты ВСУ на Северском направлении.

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Об этом сообщают в Минобороны России.

Вражеский опорный пункт в районе Раздоловки в ДНР был найден при помощи БПЛА. Для уничтожения противника на место отправилась бронегруппа.

«Экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Южная группировка войск уничтожила до 480 военнослужащих ВСУ.