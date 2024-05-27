Тульские десантники ликвидировали группу ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники в зоне СВО ликвидировали группу пехоты ВСУ на Северском направлении.
Об этом сообщают в Минобороны России.
Вражеский опорный пункт в районе Раздоловки в ДНР был найден при помощи БПЛА. Для уничтожения противника на место отправилась бронегруппа.
«Экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее Южная группировка войск уничтожила до 480 военнослужащих ВСУ.