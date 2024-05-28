Мирные россияне в автомобилях попали под удар со стороны Украины

В Белгородской области два движущихся автомобиля с мирными жителями попали под удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Атака была совершена по Шебекинскому городскому округу. В частности, в селе Муром беспилотник сбросил взрывное устройство, в машине пробило заднее стекло.

В селе Вознесеновка дрон-камикадзе ударил по капоту машины, автомобиль получил повреждения. В обоих перечисленных случаях пострадавших нет.

За несколько минут до этого глава области сообщил, что еще один дрон ВСУ ударил по машине в районе села Безымено в Грайворонском округе. Транспортное средство полностью сгорело.