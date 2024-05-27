Полковник заявил о прорыве ВС России на купянском направлении

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголили фронт на купянском направлении, перебросив войска на север. Это позволило российским военным совершить прорыв, пишет URA.RU.

«Мы этим воспользовались и наращиваем усилия. В частности, освободили Ивановку и село Берестовое. Фронт оживился. Противник несет потери», — заявил Алехин.

Минобороны России заявило о нанесении удара по колонне ВСУ

По его словам, освобождение этих населенных пунктов поможет российским войскам занять стратегически важные территории.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По его словам, бои активизировались на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта.