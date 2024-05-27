Евросоюз уличили в невозможности нарастить производство снарядов для Украины

Нехватка взрывчатки мешает Евросоюзу наращивать производство снарядов для поставок Киеву. Об этом сообщает издание Economist.

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«Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет», — сказано в статье.

ЕС уличили в острой нехватке взрывчатых веществ, что сказывается на производстве снарядов для Украины. Европейские производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство. Также они опасаются того, что из-за недостаточного производства взрывчатки в Евросоюзе Киев не сможет получить нужное количество снарядов.

В статье также указывается, что с окончанием холодной войны спрос на оружие резко снизился. В связи с этим многие европейские производители взрывчатки сократили производство или закрылись.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что программа реформ, предложенная украинскими властями, получила одобрение Евросоюза, что снимает препятствия для предоставления Киеву финансовой помощи в объеме 50 миллиардов евро.

Утверждение Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах при выполнении определенных условий лидеры стран Евросоюза одобрили 1 февраля на саммите в Брюсселе.