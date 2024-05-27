Минобороны России заявило о нанесении удара по колонне ВСУ

Расчет РСЗО "Ураган" Западной группировки ВС РФ нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Реактивные системы залпового огня "Ураган" Западной группировки войск продолжают выжигать позиции боевиков ВСУ. В этот раз расчет "Урагана" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил колонну вражеской техники и боевиков ВСУ на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 30 км", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что выявить цель помогла воздушная разведка - с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники.