Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил об ошибках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Интервью опубликовано на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, что украинская армия, перебрасывая свои подразделения с одних участков фронта на другие, создает слабые места. Он подчеркнул, что украинская сторона имеет недостаточное количество резервов, в связи с чем войска не могут одновременно быть развернутыми повсюду.

Джонсон добавил, что украинская армия может занимать позиции только в определенных местах. По его словам, в связи с этим, если командование решит перебросить войска в Сумскую область, им придется брать войска с другого участка фронта и, тем самым, создавать слабые места в линии своей обороны.

Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что российские войска могут одновременно наносить удары, находясь в нескольких точках по линии фронта.

Ранее Джонсон заявил, что США не могут снабдить Украину достаточным количеством средств противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что изначально Киев просил десять тысяч ракет, чтобы отражать удары России.