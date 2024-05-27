Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о деградации ВСУ.

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Поводом для критики стал конфликт между курсантом Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и руководством военно-учебного заведения. В результате конфликта курсанта отправили на передовую.

"До чего мы пришли за 10 лет войны...? Вот до этого - до советской армии, к сожалению, это факт! Просто ужас... Точно не хочу, чтобы мой ребенок служил в этой советской системе", - написал Марченко в социальной сети.

По его словам, он до последнего надеялся, что командование обратит внимание на проблему, а не уничтожит того, кто о ней говорит. Генерал также отметил, что в своем современном виде ВСУ превращают украинцев в рабов.

Стоит отметить, что конфликт между украинским курсантом и руководством академии им. Петра Сагайдачного произошел после того, как военнослужащий направил жалобу по вопросам нарушений в учебном заведении. Как и некоторые другие курсанты, он жаловался на рукоприкладство и унижения со стороны командования, а также на плохое питание.

Напомним, что ранее генералу ВСУ Сергею Кривоносу не хватило словарного запаса на украинском языке, чтобы описать тяжелое положение ВСУ на Харьковском направлении, поэтому ему пришлось перейти на русский.

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