Бойцы ВС РФ подняли флаг России над Нетайлово в ДНР

Бойцы 9-й бригады Первого армейского корпуса водрузили флаги России и ДНР над поселком Нетайлово, сообщает WarGonzo.

Отмечается, что после отхода ВСУ из Первомайского бойцы 9-й бригады быстро вклинились в украинскую оборону в Нетайлово, а затем полностью выбили оттуда противника.

Минобороны пока эту информацию не подтверждало.

Село Нетайлово расположено к северу от Донецка, его удерживали подразделения нескольких бригад ВСУ.

За последние дни российское военное ведомство сообщало об освобождении в ДНР Клещеевки, Андреевки и Архангельского.