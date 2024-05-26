Кардиохирурги удалили из сердца бойца запрещенную в мире пулю

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули натовского калибра со смещенным центром тяжести из сердца раненого солдата, сообщил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. Об этом пишет РИА «Новости».

Медик отметил, что пуля со смещенным центром тяжести пробила правый желудочек, полностью разрушила сосуды.

Специалисты, уточнил Лищук, смогли удалить не только пулю, но и частицы бронежилета, ткани одежды.

По его словам, операция по удалению инородных объектов и восстановлению сердца пациента длилась около двух часов и прошла успешно. Он добавил, что через три месяца после ее завершения боец вернулся в строй.

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Кардиохирург пояснил, что его коллегам постоянно приходится доставать из тел солдат вольфрамовые шарики, которыми начинены снаряды РСЗО HIMARS.

Руководитель центра подчеркнул, что они причиняют много вреда, приводят к нагноению, септическим повреждениям.

Напомним, что использование пуль такого типа запрещено Гаагской международной конвенцией от 1899 года.

Вместе с тем, отмечают эксперты, производители находят способы выпускать боеприпасы, при попадании которых возникает эффект, сопоставимый с последствиями от попадания пуль «дум-дум», изобретенных в конце XIX века британскими военными.