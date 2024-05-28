Названы признаки отравления химоружием ВСУ

У военнослужащих российской армии после использования ВСУ химического оружия возникает одышка и рвотные рефлексы, рассказал NEWS.ru военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, это происходит из-за воздействия на солдат боеприпасов, содержащих химические вещества.

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На харьковском направлении дроны летают как майские жуки в небе, работают минометы и артиллерия. В снарядах – подкалиберных, осколочно-фугасных – боевая часть начинена химическими отравляющими веществами. Медики рассказывали, что у наших ребят, которые ведут боевые действия на участке фронта под Липцами, появились одышка и рвотные рефлексы, — заявил Алехин.

Сейчас, отметил военэксперт, на этом направлении работают профильные российские специалисты. Они выясняют, добавил он, какие конкретно вещества ВСУ используют против наших солдат.

Это признаки отравления – слава богу, не смертельного, но все-таки, когда человек отравлен, он не будет держать оружие в руках и участвовать в штурмовых действиях. Ему необходимо оказать первую помощь, а на поле боя несколько секунд все решают, особенно, во время контактных боевых действий, когда идут штурмовые действия то в одну сторону, то в другую, — сказал Алехин.

Украинская сторона, отметил военэксперт, постоянно применяет против российских военнослужащих химическое оружие. В январе, по его словам, ВСУ использовали такие боеприпасы во время активных боевых действий на авдеевском направлении, в апреле – в ДНР.

Ранее Алехин заявил, что ВСУ применили химоружие в Харьковской области рядом с селом Липцы. Он отметил, что атаку готовили заранее: ящики со снарядами привезли в закрытых вагонах на железнодорожную станцию Основа месяц назад.