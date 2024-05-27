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Минобороны: Группировка "Запад" освободила Ивановку в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

Группировка "Запад" освободила Ивановку в Харьковской области
© Российская Газета

МО отмечает, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Невского ЛНР и Новосадового ДНР.

ВСУ потеряли на данном направлении до 405 военнослужащих.

Также в сводке говорится об освобождении населенного пункта Нетайлово в ДНР.

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Ивановка