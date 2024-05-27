Минобороны: Группировка "Запад" освободила Ивановку в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.
МО отмечает, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи.
Кроме того, было нанесено поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Невского ЛНР и Новосадового ДНР.
ВСУ потеряли на данном направлении до 405 военнослужащих.
Также в сводке говорится об освобождении населенного пункта Нетайлово в ДНР.