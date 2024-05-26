Подразделения группировки войск «Запад» освободили село Берестовое в Харьковской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В пресс-службе уточнили, что бойцы группировки освободили село в результате успешных боевых действий.

Напомним, что в субботу, 25 мая, в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили село Архангельское в ДНР.

Противник за сутки утратил на этом направлении до 410 наемников, солдат и офицеров, три боевые бронированные машины и два автомобиля, пояснили в ведомстве.