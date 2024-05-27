Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российский регион

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, дрон-камикадзе атаковал село Березовка Борисовского района. По данным из открытых источников, южная окраина этого населенного пункта находится примерно в пяти километрах от российско-украинской границы.

В результате падения беспилотника и детонации установленного на нем боеприпаса никто не пострадал, подчеркнул Гладков. При этом повреждения получили два автомобиля, припаркованных на территории сельскохозяйственного предприятия.

«Информация по последствиям уточняется», — написал глава региона.

Белгородская область постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, ранее 27 марта украинский беспилотник атаковал автостоянку в городе Грайвороне, в результате чего пострадала местная жительница. Женщину госпитализировали со сквозным ранением левой ноги.