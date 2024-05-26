В Британии заявили, что западный ВПК проигрывает российскому

Россия производит артиллерийские снаряды примерно в три раза быстрее, чем западные союзники Украины. Кроме того, снаряды обходятся России в 4 раза дешевле. Это доказывают цифры, представленные консалтинговой фирмой Bain & Company и анализ британского телеканала Sky News.

Телеканал отмечает, что украинский конфликт с самого начала описывали как «огненную битву» из-за огромного количества используемых артиллерийских снарядов. Однако сейчас ВСУ сталкиваются с серьезной проблемой, поскольку они всецело полагаются на поставки боеприпасов из США и Европы, а Запад не в состоянии обеспечить требуемые количества.

Исследование, проведенное компанией Bain & Company на основе общедоступной информации, показало, что российские заводы в этом году изготовят около 4,5 миллионов артиллерийских снарядов по сравнению с совокупным производством около 1,3 миллиона снарядов в европейских странах и США.

В исследовании говорится, что средняя стоимость производства 155-мм снаряда (производимого странами НАТО) составила около 4000 долларов за единицу. Заявленная себестоимость российского производства составляет около 1000 долларов США за 152-мм снаряд, который используют ВС РФ.

«США, Британия и другие европейские союзники пытаются нарастить производство на своих заводах, но их способность производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстает от России, несмотря на совокупную экономическую мощь, которая намного превосходит российскую», — делает вывод Sky News.

По словам украинских солдат, на каждый их выстрел российская армия может ответить пятью снарядами.