Удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились ракеты ATACMS, важен, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это дорогое изделие. Дандыкин призвал ВС РФ разыскивать эти ракеты везде.

Это важно, так как теперь ракет ATACMS у киевского режима стало меньше. Это достаточно дорогое изделие. И я надеюсь, что мы ударили по складу с теми ракетами, которыми они бьют по Крыму и собираются бить по остальным нашим территориям. Это ведь не патроны, не снаряды, а гораздо дороже, очень важный момент, тем более если это был очень большой склад. Я так понимаю, надо эти ракеты везде разыскивать. И на Западе, и на Харьковском направлении, — заявил эксперт.

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По данным подполья, на этой неделе три КамАЗа привезли на склады возле военной части ракеты, по описанию похожие на М39 ATACMS. Он отметил, что удар, нанесенный по объекту, сопровождался детонацией и «сильным фейерверком».

Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, выступая перед представителями Белого дома, продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракетами ATACMS, переданными Киеву. Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.