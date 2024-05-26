Военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

По его словам, под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы 19-й дивизии ВС России при поддержке мотострелков штурмом взяли позиции ВСУ и захватили пленных, которые теперь не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться, передает ТАСС.

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Ранее Рогов сообщил, что украинская армия находится в подавленном состоянии и понимает, что потеря Гуляйполя в Запорожской области неизбежна.