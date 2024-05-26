ВС РФ нанесли критический урон аэродрому для F-16 в Староконстантинове

ВС РФ ночью атаковали аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где украинские военные готовятся принять самолеты F-16, сообщает "Военное дело".

© Global Look Press/U.S. Air Force

Отмечается, что по цели отработали дроны-камикадзе "Герань", крылатые ракеты и три ракеты "Кинжал".

"По информации украинских источников, аэродром оказался полностью обесточен и получил критический урон", - говорится в публикации.

Также поражена подстанция возле авиабазы и уничтожены несколько точек ПВО.

На аэродроме в Староконстантинове базируются Су-24М, способные запускать ракеты Storm Shadow.

Подполье сообщало, что в результате ударов произошла "очень мощная детонация", в городе пропало электричество.