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В Британии предсказали реакцию России на удары ВСУ по ее территории оружием НАТО

Западные страны ждет масштабный ответ со стороны России, если США позволят Киеву атаковать ее территорию с помощью их оружия. Об этом Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

В Британии предсказали реакцию России на удары ВСУ по ее территории оружием НАТО
© Stringer / Reuters
По его словам, в таком случае Россия начнет наносить удары по американским базам по всему миру. «Им доступны все возможные способы», — заявил эксперт.

Однако США не беспокоятся по поводу возможных последствий, несмотря на то, что им не хватит сил для противодействия России, добавил аналитик. «Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России», — заключил он.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол показал карту России с территорией, которую могут атаковать полученные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он призвал руководителя Госдепа Энтони Блинкена позволить украинским войскам бить по России.

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