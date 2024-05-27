Над регионами РФ за ночь уничтожили и перехватили 12 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Краснодарским краем.

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Об этом сообщили в Минобороны России.