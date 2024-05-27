Над регионами РФ за ночь уничтожили и перехватили 12 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Краснодарским краем.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области", - сказали в Минобороны.