Многие граждане Украины стараются избежать призыва в армию, поскольку считают, что погибнут на фронте, где, по их утверждению, люди в среднем живут три часа. Об этом сообщили в интервью венгерскому интернет-изданию Tények трое украинцев, бежавших несколько месяцев назад в Венгрию.

По их словам, призыв на военную службу означал для них "верную смерть". В настоящее время они вынуждены скрываться, поскольку "украинская полиция забирает мужчин прямо с улицы в армию".

"Я боюсь, что они найдут меня и заберут обратно на Украину", - сказал один из них.

"Полиция или солдаты останавливают людей на улице, отбирают у них документы, а затем задерживают их. Тех, кто не предъявляет документы, немедленно сажают в автобус и отвозят в какой-нибудь военный лагерь, где после очень короткой подготовки сразу же отправляют на фронт", - рассказал другой собеседник издания.

"На фронте нет шансов выжить. Я почти уверен, что если попадешь туда, то уже не вернешься", - добавил еще один украинец.

По его словам, люди живут на фронте "в среднем три часа".

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что не будет отправлять обратно на Украину подлежащих призыву в армию граждан этой страны, оказавшихся в Венгрии. Выступая 23 мая на брифинге для журналистов, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш обратил внимание на то, что сейчас "все граждане Украины оказались под угрозой принудительного призыва на военную службу". По его словам, этнические венгры в Закарпатье также подвержены этому риску. В связи с этим Гуйяш заверил, что Венгрия не собирается экстрадировать на Украину военнообязанных граждан этой страны, перебравшихся на венгерскую территорию.