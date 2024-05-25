Италия выступила против предложения разрешить ВСУ удары по РФ оружием НАТО

Италия не поддержала предложение разрешить Украине наносить удары по России с помощью оружия НАТО. Позицию страны озвучил глава МИД Антонио Таяни, передает агентство ANSA.

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Он подверг критике инициативу, с которой вступил генсек альянса Йенс Столтенберг, указав на опасность подобных заявлений. Итальянский министр предупредил, что такой шаг приведет к военной эскалации.

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