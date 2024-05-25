Путин заявил о росте выпуска боеприпасов с начала СВО

Российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников – в 4 раза, а бронетанкового вооружения – в 3,5 раза. Данные цифры озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК, сообщает ТАСС.

«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – подчеркнул российский лидер.

По его словам, производство ракетно-артиллерийского вооружения рост выросло более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, боеприпасов и средств поражения – в 14 раз.

Путин отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы оборонных заводов. Также он поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий ОПК за их труд.

До этого президент России призвал эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК». Он заявил о необходимости принимать в ускоренном порядке наиболее эффективные образцы вооружений.