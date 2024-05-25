В Белгороде прозвучала серия из нескольких десятков взрывов

Во время сигнала ракетной опасности в Белгороде прозвучали не менее 20 взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 25 мая Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

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Ранее глава региона сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду.