Южная Корея завершила разработку зенитной ракеты L-SAM

Республика Корея завершила разработку ракеты большой дальности типа "земля - воздух" L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile). Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Управление программ оборонных закупок.

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По его информации, недавно комплекс был признан подходящим для применения в боевых условиях. Его производство планируют начать в 2024 году, а на вооружение он поступит, как ожидается, к 2028 году. L-SAM предназначена для борьбы с целями на высоте 50-60 км. Находящийся в разработке L-SAM Block-II будет способен перехватывать цели еще выше.

Противовоздушная оборона Республики Корея полагается на комплексы THAAD в арсенале американского контингента на юге Корейского полуострова в качестве средств поражения целей на высоте более 40 км. Вооруженные силы страны располагают зенитно-ракетными комплексами средней дальности собственной разработки и американскими Patriot для уничтожения летательных аппаратов на высотах до 40 км. Поэтому местные СМИ называют L-SAM южнокорейским THAAD.

Как указывает агентство, после принятия на вооружение новый зенитно-ракетный комплекс будет играть ключевую роль в системе противоракетной обороны, которая является частью концепции "трех осей".

THAAD способен перехватывать цели на высоте 40-150 км.