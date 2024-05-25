Кривонос заявил, что оборона ВСУ в Киевской области оставляет желать лучшего

Строительство обороны в Киевской области идет медленно. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

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Говоря о «старой линии киевского укрепрайона», он отметил, что часто проезжает через эти позиции и не видит улучшения ситуации.

Он привел в пример ситуацию с фортификационным оборудованием Киевской области, которое находится при въезде в Киев со стороны Житомира рядом с «дотом возле Олимпийского медвежонка».

«Все смотришь на него и думаешь, кто его строил и зачем», — сказал Кривонос.

Украинские военные, подчеркнул генерал в отставке, не принимают участие в строительстве оборонных сооружений, что очень плохо. С учетом предыдущих скандалов в этом деле может быть коррупционная составляющая, считает он.

По его словам, теперь уже нет людей, с которых можно было бы «спрашивать, или их уже сняли».

24 мая Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Юг» за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта в ДНР.