На Украине освободили 350 заключенных для пополнения ВСУ

За последние две недели Украина была вынуждена освободить 350 заключенных из-за нехватки сил для противодействия наступлению российских войск под Харьковом. Об этом Денис Малюська в интервью изданию The New York Times.

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«Почти 350 заключенных были освобождены в соответствии с новым законом», — отметил он, указав, что всего пока было подано 4300 заявлений от находящихся в тюрьмах украинцев.

Необходимость подобной меры Малюська связал с нехваткой солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Конечно, дефицит солдат, трудности с призывом простых граждан — вот основные причины», — указал он. Всего таким образом украинские власти рассчитывают привлечь к службе до 20 тысяч человек.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая назвала число осужденных, которые уже объявили о желании вступить в ВСУ. По ее словам, к 21 мая более трех тысяч человек уже подали соответствующее заявление.