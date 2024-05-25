Зеленский высказался о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не намерен рассматривать возможность достижения договоренностей, ведущих к прекращению огня. В интервью на YouTube-канале казахстанского издания «Орда» он заявил, что в текущих условиях такое решение было бы опасно для страны.

Прекращение огня сегодня <...> Для нас это очень опасно, — заявил Зеленский.

Украинский президент объяснил, что Россия может использовать режим прекращения огня для усиления собственных позиций. По его словам, в такой договоренности был бы смысл, если бы Армия РФ находилась «на линии границ».

Ранее первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сейчас Россия и Украина «крайне далеки» от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что причины сложившейся ситуации понятны.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в свою очередь заявлял, что Запад не заинтересован в переговорах Украины с Россией, союзники считают, что важнее дать Киеву возможность стабилизировать ситуацию на поле боя. Он добавил, что в достижении мирного договора не заинтересована и Москва.