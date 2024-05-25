Названа цель №1 в Европе, если НАТО разрешат ВСУ бить вглубь России

Если НАТО разрешит украинским военным наносить удары западным оружием вглубь России, то это развяжет руки Москве для уничтожения военных объектов в Польше, Румынии, Молдавии и странах Балтии, таким предположением поделился с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, на авиабазу в польский Жешув поступает внушительное число вооружений, поэтому этот объект может стать основной целью удара России.

Предположу, что Россия по дипломатическим каналам предупредила Польшу, что они получат удар по Жешуву, в случае чего, — сказал эксперт.

Матвийчук также рассказал, что в Молдавии дислоцированы американские десантники из элитных 82-й и 101-й дивизий. В Румынии и прибалтийских странах также размещен контингент армии США, резюмировал он.

Столтенберг призвал разрешить Украине атаковать территорию России оружием НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Генсек Североатлантического альянса предложил союзникам задуматься над этим. При этом он подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова генсека НАТО, объяснил соответствующее заявление «помешательством на войне». Он убежден, что Столтенберг хочет навредить Москве любой ценой.