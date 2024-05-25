Российская армия сорвала планы обороны ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России сорвали планы Украины по организации обороны в Харьковской области и разгрому российских частей. Об этом Сергей Фомченков изданию Ura.ru.

«Само наше наступление стало для противника неожиданностью, а полноценная линия обороны им так и не была выстроена», — подчеркнул он, отметив, что прежде всего российская артиллерия и беспилотники не позволили появиться масштабным укреплениям в регионе.

Фомченков назвал достаточно быстрое наступление российских войск закономерным. По его словам, армии РФ удается растягивать резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря действиям сразу на нескольких направлениях.

Российская армия вынудила солдат ВСУ бежать

Кроме того, командир «Русского легиона» отмечает очень низкую мотивацию украинских военнослужащих. Из-за этого происходит сдача многих населенных пунктов даже без боя.

Ранее настроения солдат ВСУ описал украинский военнопленный. По его словам, часть украинцев считает, что сопротивляться Российской армии под Харьковом не стоит.