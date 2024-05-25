Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили село Архангельское в ДНР, об этом сообщает РИА «Новости».

Бойцы группировки нанесли поражение формированиям ряду бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка (ДНР), отразили три контратаки, отметили в ведомстве.

Противник утратил до 410 наемников, солдат и офицеров, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, артиллеристы группировки в ходе контрабатарейной борьбы поразили 155-мм гаубицу М777, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 152-мм САУ «Акация», 152-мм гаубицу Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102.

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В Минобороны уточнили, что подразделения «Севера» продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка (Харьковская область).

В ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении были поражены 155 мм САУ «Panzerhaubitze 2000», две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также боевые машины РСЗО «Vampire» и «Град».