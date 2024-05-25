Не все солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенные в Харьковской области, хотят защищать административный центр региона. Об этом сообщил украинский военнопленный Николай Перепаленко, его слова приводит РИА Новости.

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По заявлению украинца, в ВСУ есть мнение, что сопротивляться не стоит. Также он добавил, что размещенные под Харьковом войска испытывают проблемы с боеприпасами.

«У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто ничего [не предпринял]. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен», — заявил он.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» Вооруженных сил России поразила четыре украинских полевых склада с боеприпасами. Также российские войска уничтожили более 400 военных противника.

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