Россия создает «слепые зоны» для ВСУ

Российские военные создают «слепые пятна» для ВСУ с тем, чтобы противник не мог видеть передвижения подразделений ВС РФ, рассказал в интервью Ura.ru генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Заслуженный военный летчик РФ пояснил, что специалисты используют «некоторые средства радиоэлектронного противодействия и борьбы с работоспособностью тех или иных систем», в частности, Starlink и GPS.

В результате, корректность работы ракет РСЗО, управляемых снарядов, авиационных систем сброса ракет снижается, ее не хватает для выполнения поставленных задач, отметил Попов.

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По его словам, средства включаются в тех случаях, когда требуется скрытно переместить войска, развернуть артиллерийские подразделения.

«Если у нас передвижение или мобильное развертывание артиллерийского подразделения, мы раз — и прикрыли свою зону ответственности. В итоге результативность работы ВСУ падает уже с 70% до 30% или даже 25%», — пояснил генерал.

Вместе с тем, констатировал Попов, полностью ослепить противника на фоне текущей геополитической ситуации не представляется возможным. Он уточнил, что для этого потребуется уничтожить спутниковые системы, что приведет к эскалации конфликта, его выходу в космическое пространство.