Американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередной анонсированный пакет помощи для Киева.

"Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет", - говорится в заявлении российского дипломата, опубликованном в Telegram-канале посольства.

По словам Антонова, США делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и увеличить человеческие жертвы. Показателен тот факт, добавил посол, что Вашингтон объявил о поставках Киеву смертоносной продукции своего ВПК именно в тот день, когда руководство России четко подтвердило готовность к мирным переговорам.

При этом власти США признают, что пока не намерены призывать киевский режим соглашаться на мирное урегулирование, а также заявляют о завершении подготовки пилотов истребителей F16. Кроме того, американская сторона твердит о якобы защите демократии, хотя Зеленский потерял свою легитимность, и намекает, что может дать "зеленый свет" на ракетные удары вглубь территории РФ.

Антонов призвал Вашингтон прекратить попытки продлить агонию "прирученного режима" и отказаться от планов нанести России стратегическое поражение. В США никто не задумывается о будущем российско-американских отношений и перспективы их продолжают выжигаться, подчеркнул посол.

Напомним, накануне Вашингтон анонсировал передачу Киеву новой партии оружия и военной техники на общую сумму 275 миллионов долларов. В состав очередного пакета войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, ПТРК Javelin и AT-4, противотанковые мины, комплекты химической, биологической и радиационной защиты.