На Харьковском направлении подразделения ВСУ вынуждены отступать, заявил ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер. Он отметил, что при этом все больше населенных пунктов переходят под российский контроль.

"Практически каждый день все больше деревень и поселков переходят под контроль ВС России, а украинские войска покидают населенные пункты", - отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Ланкастера, взятие российской армией Авдеевки стало переломным пунктом в конфликте на этом участке фронта. После этого, как считает Ланкастер, ВС РФ успешно продвигаются вперед.