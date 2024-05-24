WP: ВСУ отказались от использования боеприпасов США из-за технологий РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования боеприпасов США со спутниковым наведением, так как они не выдерживают российских помех. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников.

«Многие боеприпасы американского производства со спутниковым наведением на Украине не выдержали российской технологии постановки помех, что побудило Киев прекратить использование определенных видов вооружений, поставляемых Западом, после резкого падения показателей эффективности. … [Так, например] артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS … стали неэффективными из-за российских помех», — написано в публикации.

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Украинские власти уже обратились за помощью в Пентагон. Они хотят получить модернизацию от производителей оружия.

Российские средства радиоэлектронной борьбы эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной. Их разработчикам потребуются месяцы, чтобы подавить часть помех, которые создаются системами РЭБ, передает RT.