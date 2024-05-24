ВМС Франции получат новую версию противокорабельных ракет Exocet

Военно-морские силы (ВМС) Франции получат вторую партию обновленных противокорабельных ракет Exocet MM40 B3C. Об этом говорится в заявлении Министерства Вооруженных сил Франции, опубликованном на его сайте.

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"19 апреля 2024 года Генеральная дирекция по вооружениям [DGA] уведомила [компанию-производителя] MBDA о заказе ракет Exocet класса "море - море" 40 Block 3С (MM40 B3C)", - сказано в сообщении.

Количество ракет и сроки поставок не уточняются. Как отметили в ведомстве, поставка первой партии началась в январе 2024 года.

Отмечается, что этими боеприпасами уже оснащаются многоцелевые фрегаты типа FREMM и фрегаты противовоздушной обороны (FDA). Также планируется оборудовать ракетами фрегат обороны и реагирования. Закупка производится в рамках исполнения закона о военном планировании на 2024-2030 годы.

В обновленной версии ракеты "повышена ее точность, дальность и устойчивость к системам противодействия". Дальность ракеты составляет более 200 км.

Французский закон о военном планировании предполагает выделение до 2030 года €16 млрд на пополнение запаса боеприпасов, 5 млрд евро на закупку беспилотников, €5 млрд на работу разведки.