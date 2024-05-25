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ВСУ передумали наступать, получив три «оплеухи» от «Торнадо-С»

ВС России атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, российские бойцы тремя ударами из РСЗО «Торнадо-С» сорвали готовящееся контрнаступление противника. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ передумали наступать, получив три «оплеухи» от «Торнадо-С»
© МО РФ

Как пишет канал, удар был нанесен под Липцами. Здесь, по данным журналистов, ВСУ копили силы и технику для атаки. Однако после российской атаки «передумали» идти в контрнаступление.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ перебрасывают резервы со всей Украины в Харьковскую область для подготовки контрудара. Он предположил, что украинская армия могла срочно отправить даже те подразделения, которые находились в Киеве. По его мнению, резервы перебрасывают также с Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений.

Матвийчук считает, что контрудар ВСУ вряд ли будет удачным. Он допустил, что им не удастся завоевать огневое превосходство на земле и в воздухе. Эксперт добавил, что у украинской армии хорошо развиты только беспилотники, но они ничем не лучше российских дронов.

Тем временем депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области. Она подчеркнула, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный также не подготовил никаких укреплений на данном направлении.

Военные новости
Анатолий Матвийчук
Марьяна Безуглая
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