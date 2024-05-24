Иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС и назвали обстрелы станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) терроризмом. Как сообщает РИА Новости, они осмотрели места прилетов украинских снарядов и высказали свое мнение о причине подобных действий Киева.

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Итальянский журналист Андреа Лучиди высказал мнение, что атаки на ЗАЭС могут быть связаны с желанием украинских властей провоцировать терроризм против России и мира в целом. Он подчеркнул, что атомная станция является стратегическим объектом и не должна подвергаться атакам.

«Я пять раз был на ЗАЭС, и всегда я не видел никого и ничего, связанного с военными объектами. Здесь есть только персонал для безопасной работы АЭС, потому что это стратегический объект», — заявил Лучиди.

Бразильский журналист Лукас Лейрос считает, что обстрелы ЗАЭС — средство психологического давления на местное население. Таким образом Киев пытается спровоцировать панику среди граждан.

«Киевские власти хотят, чтобы местное население чувствовало, что здесь есть угроза. И киевский режим таким образом хочет настроить местное население против спецоперации», — сказал Лейрос.

Напомним, что на этой неделе ЗАЭС проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке БПЛА на транспортный цех близ электростанции. Атака привела к повреждению инфраструктуры, однако обошлось без жертв.