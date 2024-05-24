Власти Украины удалили советы для СМИ «не злить» российских военных

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию удалил рекомендации, в которых украинским СМИ советовали не называть российских военных «орками» и «русней». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Рекомендация появилась на сайте украинского совета 14 мая. Почему ее решили удалить, не уточняется.

В документе, о котором идет речь, украинским СМИ рекомендовали придерживаться этических стандартов. Там отмечалось, что оскорбления в адрес властей РФ и российских военных «могут привести к обострению военных действий» и создать «дополнительное напряжение в обществе».

Также совет просил СМИ не называть пострадавших украинских военных «калеками». В документе отмечалось, что такая лексика подрывает репутацию СМИ и доверие к ним.