Британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш заявил, что Владимиром Зеленским недовольны в его собственном окружении из-за «нереалистичных надежд». Об этом Гартон-Эш рассказал в своей статье для The Guardian.

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Историк отметил, что настроение на Украине в эти дни мрачное, а ее потери продолжают расти. Российские силы продвигаются вперед, используя свое численное превосходство и медлительность Запада.

Один из украинских майоров, командир батальона рассказал Гартон-Эшу, что настроение в армии «нехорошее». Действующие военные ждут новобранцев, которых должна принести мобилизация, но повсюду слышны истории о молодых украинцах, пытающихся избежать призыва, отметил автор.

По словам Гартон-Эша, в стране также сформировалось «мучительное недовольство» деятельностью Владимира Зеленского, срок полномочий которого закончился 20 мая. Если бы на Украине не ввели военное положение, в марте страна проголосовала бы за нового президента.

Несколько источников, не связанных друг с другом, сообщили автору статьи, что Зеленский «одержимо» изучает свои рейтинги - и они постепенно снижаются. По словам Гартон-Эша, чаще всего Зеленского критикуют за нереалистичные надежды по исходу конфликта, включая получение контроля над Крымом и «границы 1991 года».

«Публично я поддерживаю то, что говорит Зеленский. Негласно я думаю, что мы должны выжить как независимое западное государство, имеющее возможность развития», - рассказал автору статьи высокопоставленный украинский чиновник.

В заключение Гартон-Эш заявил, что Украина находится «на грани». По его мнению, ВСУ ждут большие проблемы без «более решительной» военной поддержки со стороны Запада.