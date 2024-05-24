В ДНР рассказали о подготовке ВСУ к контрнаступлению

Вооруженные силы Украины намерены контратаковать на харьковском направлении и перебросили на туда несколько бригад. О подготовке украинской армии к новому контрнаступлению рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

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«Противник с нашего направления снял на харьковское направление уже несколько бригад. Это говорит о том, что сейчас там идут очень серьезные бои. Мы знаем, что там готовятся несколько контрнаступлений противника», — заявил советник.

Кимаковский добавил, что личный состав переброшенных бригад очень измотан и понес сильные потери в бронетехнике, поэтому он скептически оценивает потенциал нового контрнаступления.

Ранее на фоне ситуации на фронте в Харьков прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Сообщается, что лидер обсудил с чиновниками восстановление поврежденной энергоинфраструктуры в регионе.